Campania: in arrivo l’ordinanza di De Luca sulle isole Covid free

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca starebbe per emanare l’ordinanza sulla campagna vaccinale che porterà avanti il progetto delle isole Covid free.

Dopo aver terminato le inoculazioni alle fasce fragili nelle isole di Ischia, Carpi e Procida, partirà nelle isole stesse un calendario di ulteriori vaccinazioni per fasce di età decrescente, come riporta ansa.it; a essere interessati dalle operazioni saranno tutti i cittadini con stabile residenza o domicilio nelle aree in questione.



Una volta raggiunta una copertura del 90% della popolazione partiranno invece le vaccinazioni delle persone impegnate in attività lavorative sulle isole.