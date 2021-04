di Martina Tartaglino

"Dimmi che non vuoi avere turisti in Italia senza dirmi che non vuoi avere turisti in Italia", con tanto di emoji sconsolato e con la mano sulla faccia. Chiara Ferragni ha commentato così il post sul profilo Instagram del Corriere della sera che fa riferimento alla decisione del Governo di mantenere il coprifuoco fino al 31 luglio.

Il testo approvato in Consiglio dei ministri che contiene le disposizioni per le riaperture delle attività è in vigore fino a quella data e non prevede modifiche in tal senso.



La presa di posizione della popolarissima influencer e imprenditrice digitale è stata sostenuta da decine di migliaia di utenti.



Chiara Ferragni si è sempre rivelata una potente ambasciatrice per il settore turistico italiano, basti ricordare il boom di accessi agli Uffizi nella prima estate dell’era Covid e il grande ritorno di immagine per località e strutture ricettive frequentate insieme al marito Fedez e a tutta la famiglia.