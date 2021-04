Una federazione per l’extralberghiero: nasce F.A.R.E.

Le associazioni del settore extralberghiero si uniscono in una federazione nazionale. Sono oltre 40 le realtà che hanno contribuito a costituire lo scorso 15 aprile F.A.R.E. (Federazione Associazioni Ricettività Extralberghiera), nuovo soggetto che si propone di fare da “voce unica e autorevole” per il settore.

“La Federazione, libera e indipendente dalle altre sigle – spiega F.A.R.E. in una nota -, agirà non solo da organo di tutela, ma anche da propulsore per questo settore ricettivo, che raccoglie contestualmente l’insieme di tutte le categorie di attività extralberghiere e le locazioni brevi/turistiche”.



Gli obiettivi

La nuova realtà si propone di: diffondere e promuovere la conoscenza e il riconoscimento dell’importanza e della potenzialità dell’ospitalità non alberghiera; promuovere, salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale locale, il territorio e i valori dell’ospitalità turistica familiare, nonché tutelare le sue varie espressioni (imprenditoriali e non); promuovere la legalità e il rispetto delle normative; garantire alle istituzioni supporto competente e collaborazione attiva nei processi di semplificazione e di omogeneizzazione della normativa nazionale e regionale; incoraggiare l'accoglienza e un turismo inclusivo, sollecitando l’attenzione sui temi dell’accessibilità degli spazi e della fruibilità dei servizi.