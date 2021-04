Sicilia, case a 1 euro a Salemi: online il bando per 36 immobili

Ha preso il via a Salemi l’operazione ‘Case a 1 euro’. L’amministraizone comunlae guidata dal sindaco Domenico Venuti ha lanciato un sito dedicato al progetto, che ha il fine di riqualificare il centro storico del Comune sicialino.

All'indirizzo www.1eurohome.it è disponibile il bando che mette all’asta le prime 36 unità immobiliari nella cittadina in provincia di Trapani, dal 2016 inserita nell'elenco dei Borghi più belli d'Italia.



Sul sito sono consultabili fotografie, planimetrie e visure catastali delle unità immobiliari messe in vendita. Il prezzo simbolico a base d'asta sarà di un euro: ogni immobile, che dovrà essere ristrutturato, sarà poi aggiudicato all'offerta più vantaggiosa per il Comune di Salemi.



"Stiamo percorrendo una tappa cruciale di un percorso iniziato da diversi anni – spiega in una nota Venuti -. Quella delle 'Case a 1 euro' non è una iniziativa estemporanea, ma fa parte un un disegno organico che prevede altri interventi: tutti con l'obiettivo di rilanciare il nostro centro storico".



Il progetto

L'amministrazione comunale, infatti, ha messo a disposizione un sistema di sgravi fiscali e contributi fino a 10mila euro a fondo perduto per chi intende aprire una nuova attività nel centro storico, mentre è a buon punto la collaborazione con il Politecnico di Torino per il progetto 'Riabitare Alicia' che punta alla riqualificazione di alcune aree dell'antico borgo.



"Una strategia unica e coordinata - ancora Venuti -, che adesso registra un ulteriore step".



Il bando, pubblicato in lingua italiana e inglese, prevede come termine ultimo il 31 agosto 2021. Entro quella data gli interessati dovranno fare pervenire, a mano o con raccomandata, la propria offerta. Online anche i moduli necessari per la partecipazione all'asta pubblica. I partecipanti dovranno inoltre allegare alla propria richiesta una cauzione di tremila euro a garanzia della reale intenzione di acquistare e ristrutturare l'immobile: chi non riuscirà ad aggiudicarsi l'asta otterrà la restituzione della somma. I vincitori, invece, si impegneranno a ricostruire gli edifici nello stesso luogo, rispettando tutte le norme e i vincoli paesaggistici.