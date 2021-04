La strategia di Alassio per il rilancio del turismo

Alassio si prepara a rilanciare il turismo. La meta ha elaborato una strategia specifica per il periodo 2021-2023, che sarà cruciale per il comparto.

La strategia è stata messa a punto da FTourism & Marketing di Josep Ejarque, esperto di destination marketing e destination management. Il progetto “comporta la gestione dell'attuale situazione di emergenza sanitaria, fino alle misure da applicare per rilanciare, costruire e promuovere una nuova offerta turistica - si legge in una nota - L’obiettivo: riposizionare Alassio nel mercato turistico come destinazione premium”.



Le principali leve per i prossimi anni sono l’outdoor e il well-being, oltre al turismo rivolto alla categoria Silver, “ma senza dimenticare ovviamente il turismo balneare, da reinventare in ottica premium e per segmenti diversificati della domanda”.



In questo quadro, per la riattivazione dal 2021, si inserisce l’iniziativa Alassio Safe: “lo sviluppo di una destinazione sicura (secondo una metodologia propria della F Tourism & Marketing), che fa il possibile per accogliere i propri ospiti al meglio e in totale sicurezza, a partire dallo spazio pubblico”.