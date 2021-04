Colori delle Regioni: come cambia la mappa da lunedì

L’Italia si tinge sempre più di arancione. Anche se il tradizionale monitoraggio Iss del venerdì deve ancora arrivare, i dati delle Regioni delineano un possibile quadro della situazione a partire dal prossimo lunedì.

Considerando che la zona gialla è stata abolita, al momento le uniche aree in zona rossa sono Campania, Sardegna, Valle d’Aosta e Puglia. Pare molto probabile, come sottolinea sky.it, che Campania e Puglia passino in zona arancione. Più complessa la situazione per Valle d’Aosta e Sardegna.



Non dovrebbe esserci invece nessun passaggio in zona rossa. Secondo i dati comunicati, potrebbero invece aspirare a numeri da zona gialla (che non scatterà comunque prima del 30 aprile) il Lazio, l’Umbria, il Veneto, la Basilicata, l’Abruzzo, il Molise e l’Alto Adige.