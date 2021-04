Decreto Sostegni Bis, via libera del Cdm allo scostamento da 40 miliardi di euro

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al Def (Documento di economia e finanza) e al nuovo scostamento di bilancio di 40 miliardi, il primo dell’era Draghi. Il provvedimento andrà a finanziare il decreto Sostegni Bis in arrivo a fine mese, che destinerà alle imprese colpite dall’emergenza Covid tra i 20 e i 22 miliardi di euro, sulla base di nuovi criteri, non più basati sul fatturato.



Secondo quanto annunciato recentemente dal ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, i prossimi ristori potrebbero essere calcolati sulla perdita di bilancio e non più sulla perdita di fatturato.

Dl Sostegni Bis

“Per alcune categorie, quelle che hanno subito l’arresto dell’attività – ha precisato -, la valutazione corretta del danno dovrebbe basarsi non tanto sulla diminuzione del fatturato, quanto sulla diminuzione del margine operativo lordo, che è la sintesi tra fatturato e costi, sia variabili, sia fissi”. Per ovviare alle tempistiche di approvazione dei bilanci, gli aiuti potrebbero essere erogati in due tranche: un primo acconto subito, basato sul fatturato; e un saldo a giugno e luglio, sulla base della perdita di esercizio.



Nel pacchetto normativo dovrebbero rientrare anche, anticipa ilsole24ore.it, nuovi aiuti sugli affitti, l’Imu per il turismo e ulteriori misure per la liquidità delle imprese.