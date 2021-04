Rilancio della Lombardia: ecco il piano di promozione turistica 2021

La Giunta della Regione Lombardia ha varato il ‘Piano annuale di promozione turistica 2021’. Tre le parole d’ordine attorno alle quali si sviluppa il documento: innovazione, sostenibilità e formazione.

La Lombardia propone un approccio innovativo all’attrattività individuando anche nel marketing territoriale un ulteriore elemento di sviluppo. Inoltre, si legge su Hotelmag, la realizzazione e la riqualificazione delle strutture ricettive, grazie anche a un bando da 17 milioni di euro, rappresenta un segnale di fiducia da parte degli albergatori, di volontà di ripartire con slancio, offrendo strutture più accoglienti ai turisti.



“Un turismo che dovrà essere sempre più sostenibile – spiega la Regione -, capace di valorizzare le bellezze naturali e paesaggistiche di un territorio green, dove il connubio tra ecosistema, attività outdoor ed enogastronomia regala esperienze uniche, in totale sicurezza. In tal senso, la Lombardia dovrà puntare sulle proprie unicità. A cominciare dalla promozione della destinazione montagna, che rappresenta il 40% del territorio lombardo, anche in vista delle Olimpiadi 2026”.



Altra tematica fondamentale del Piano è la formazione, attraverso percorsi didattici mirati.



L’interconnessione di questi elementi fungerà da leva per rilanciare e riposizionare la Regione sui mercati italiano ed estero. Nel breve periodo sarà, comunque, cruciale il turismo domestico e di prossimità alla scoperta di itinerari culturali, enogastronomici e storico-artistici, senza dimenticare i parchi naturali, la valorizzazione delle città d’arte e il fascino dei laghi.



L’obiettivo è dare spazio a esperienze innovative, legate al turismo ‘dolce’, invitando i territori a porre l’accento sulla promozione delle proprie specificità.