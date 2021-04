Gran parte dell’Italia si appresta a tornare in zona arancione. Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà in serata l’ordinanza che da lunedì 12 aprile lascerà solo quattro regioni in rosso. Si tratta di Campania, Puglia, Sardegna e Valle d’Aosta.

Passeranno in arancione, invece, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana.



Cosa cambia

Dalla prossima settimana, quindi, nelle regioni che si coloreranno di arancione riapriranno i negozi, i parrucchieri e i centri estetici e saranno consentiti gli spostamenti all’interno del Comune di residenza.



Resta in vigore lo stop agli spostamenti tra regioni, salvo che per motivi di lavoro, emergenza o ricongiungimento famigliare.



Secondo quanto reso noto dall’Istituto Superiore di Sanità attualmente l’Rt si attesta a 0,92. Sono 8 le Regioni in cui l’indice è superiore a 1.