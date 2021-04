Verona for All, il progetto della città veneta per un turismo non convenzionale

Si chiama 'Verona for All' ed è la nuova formula pensata per promuovere il turismo della città veneta. L'idea è partita su iniziativa del Comune di Verona insieme alla Camera di Commercio, l'obiettivo è riuscire a portare a casa i 90mila euro messi in palio da Volotea, ai quali aggiungerne altri 40mila, da investire nella valorizzazione del territorio per un periodo di due anni.

Il progetto mira alla fruizione dei monumenti cittadini in modo non convenzionale attraverso una serie di esperienze disegnate sulle esigenze delle persone ipovedenti e delle loro famiglie. Come si legge su radiopico.it, saranno costruiti 16 modelli in 3D delle più importanti attrazioni culturali e paesaggistiche della provincia. Una Verona smart e accessibile, e soprattutto anche a misura di bambino. G. G.