Puglia, erogati 18 milioni di euro alle pmi del turismo

Procede in Puglia l’erogazione dei contributi a sostegno delle pmi del turismo e della cultura colpite dall’emergenza Covid. L’Agenzia Pugliapromozione é al lavoro per ultimare le procedure di finanziamento per un impegno totale di circa 18 milioni di euro.

Su 897 imprese ammesse al finanziamento 754 (pari all’84%) hanno già ottenuto i fondi, mentre le ultime 143, fa sapere l’agenzia attraverso una nota, saranno liquidate nei prossimi giorni.



Le sovvenzioni, fino all’importo di 80mila euro, potevano essere richieste dagli operatori che avevano subito e dichiarato durante la prima fase della pandemia (febbraio/agosto 2020) perdite di fatturato superiori al 30%.



Sono state in tutto 1.905 le istanze pervenute a Pugliapromozione da parte di 1.084 imprese partecipanti, in maggioranza di dimensioni medio-piccole.



Le agenzie di viaggio e gli hotel sono le categorie che hanno fatto maggiormente richiesta e beneficiato della sovvenzione per il Turismo, seguite da affittacamere, B&B, e tour operator.



A breve sarà emanato un nuovo avviso sulla base dell’indirizzo approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 250 del 15 febbraio 2021; ulteriori misure straordinarie di sostegno, partendo dalla riprogrammazione delle economie derivanti dagli avvisi “Custodiamo la Cultura in Puglia” e “Custodiamo il Turismo in Puglia”, stimate in circa 32 milioni di euro.



I nuovi avvisi prevedono fra l’altro un allargamento della platea dei beneficiari, oltre a miglioramenti e semplificazioni procedurali che consentano una erogazione ancora più celere degli aiuti alle imprese pesantemente colpite dal perdurare dell'emergenza.