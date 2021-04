Il Veneto è pronto a catturare i turisti stranieri con la polizza gratuita anti-Covid. I dettagli dell’operazione non sono ancora noti e verranno esposti, nei prossimi giorni, direttamente dal presidente regionale Luca Zaia. Ma la sostanza è già emersa nel corso di una conferenza stampa della low cost Volotea.

“Forniremo uno strumento assicurativo rivolto agli stranieri che sceglieranno il Veneto. Fa parte di una strategia di comunicazione che vuole proporre il territorio come posto sicuro” ha detto durante i lavori l’assessore con delega al Turismo, Federico Caner.



Il modello andaluso

Il progetto potrebbe ricalcare quello già messo in campo dall’Andalusia in Spagna, regione che grazie a un accordo con Europ Assistance quest’estate garantirà ai turisti stranieri una polizza di assistenza al viaggio, con incluse le spese mediche e farmaceutiche.



La Giunta veneta ha confermato anche uno stanziamento iniziale da 300mila euro, da spendere in collaborazione con Save e con le principali compagnie low cost, per la promozione del territorio. “Sappiamo che è poco” ha aggiunto Caner. “Ma è un segnale di attenzione verso il settore. E nel secondo semestre, grazie a uno scostamento di bilancio, contiamo di aggiungere altre risorse”.



Adriano Lovera