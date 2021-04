Piemonte, nasce il consorzio Gran Monferrato

Atto di nascita ufficiale per il consorzio Gran Monferrato, un progetto di marketing territoriale e turistico voluto dalle amministrazioni locali di Acqui Terme, Casale Monferrato e Ovada. Il consorzio unisce aziende ed enti locali che vogliano concentrare le proprie forze per comunicare in modo univoco il brand Monferrato e tutte le sue componenti valoriali in ambito turistico.

“Basso e Alto Monferrato si riuniscono in un progetto di ampio respiro - ha sottolineato il sindaco di Casale Monferrato, Federico Riboldi -, che unisce le città e i privati per un obiettivo: valorizzare, promuovere e far conoscere il brand Monferrato. Acqui Terme, Casale Monferrato e Ovada hanno creduto in questo progetto, consci che sarà il primo passo verso una collaborazione tra i territori per il rilancio turistico, ma anche sociale e produttivo, dell’intera area”.



Gran Monferrato, quindi, si propone quale punto di partenza, “affinché il turismo - ha aggiunto Riboldi - diventi il volano di una consapevolezza capace di far tornare protagonista una terra ricca di storia e capace di guardare al futuro con determinazione”. S.P.