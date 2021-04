Un fine settimana di restrizioni, con qualche variazione a seconda delle Regioni. Per il weekend di Pasqua scatta la zona rossa nazionale, con spostamenti vietati tra i territori (a parte le solite eccezioni per motivi di lavoro, salute o necessità); sarà comunque sempre consentito il rientro al proprio domicilio.

La prima questione riguarda le seconde case, con regole che variano a seconda delle Regioni. Le regole nazionali affermano infatti che è sempre possibile raggiungere le seconde case, anche in zona rossa. Ma Campania e Puglia hanno vietato questa possibilità anche sia ai residenti sia a chi arriva da fuori Regione. Più morbide le miste di Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Alto Adige, Trentino, Toscana e Sardegna, che vietano le seconde case ai non residenti in Regione. In Sicilia invece, come sottolinea ilsole24ore.com, è possibile rientrare solo con un tampone negativo effettuato 48 ore prima dell’arrivo.



Ulteriori restrizioni

Il Piemonte ha predisposto la chiusura dei supermercati dalle 13 di domenica e per tutta la giornata di lunedì. La Liguria invece ha vietato, oltre alle seconde case, anche l’utilizzo delle barche, da mercoledì 31 marzo fino al 5 aprile.



In Toscana chiude la spiaggia di Capalbio, mentre Massa ha vietato l’ingresso ai parchi pubblici, al pontile e alle spiagge.



La Sardegna conferma le misure già adottate, con i controlli all’arrivo e la Puglia invece ha deciso la chiusura di tutte le attività nei giorni di Pasqua e Pasquetta, anche se con alcune eccezioni.