Parma, pacchetti turistici in adv per rilanciare il turismo

Dal #Giraemilia, un progetto appena lanciato insieme alle guide turistiche per portare sui social la bellezza della Parma meno conosciuta, a una nuova operazione che già quest'estate potrebbe portare nelle agenzie di viaggi pacchetti turistici legati alla città ducale. Passa anche dal trade la ripartenza di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21.

"Stiamo promuovendo la città con modalità nuove. Per supportare il comparto turistico duramente colpito dalla pandemia - spiega l'assessore al Turismo del Comune, Cristiano Casa - stiamo lavorando con i tour operator perché il nostro territorio possa presto essere venduto nelle agenzie oggi ferme e che, presumibilmente, non avranno molte possibilità di mandare i loro clienti all'estero".



Ma prioritario, secondo Casa, sarà anche puntare su nuovi segmenti. "Insieme agli albergatori e agli altri attori della filiera stiamo investendo in maniera strutturata sul turismo sportivo e su tutte quelle attività che potranno aiutarci a riconvertire le mancate presenze del segmento business". A. D. A.