Piemonte, al via le domande per accedere al bonus montagna

“Sono risorse economiche che rappresentano una boccata di ossigeno per gli operatori del settore e per i professionisti della montagna”. Così Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, con l’assessore al Turismo, Vittoria Poggio, commenta l’apertura delle domande di richiesta di contributo economico dedicate ai maestri di sci alpino e di snowboard iscritti all’albo del Collegio regionale.

Le domande, riporta HotelMag, potranno essere inviate sino al 30 aprile 2021, e vi sono ammesse anche agenzie di viaggi, tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse, danneggiati dalla mancata apertura delle stazioni sciistiche, aventi sede legale in Piemonte e attive al 30 dicembre 2020: a queste ultime categorie sono previsti 1.500 euro di sostegno una tantum.



“Le montagne italiane stanno vivendo un momento di grave crisi dovuta allo stop delle attività causato dalla pandemia – ha sottolineato l’assessore regionale allo Sport, Fabrizio Ricca -. Lo sport invernale è un motore turistico non solo per il Piemonte, ma per l’intero Paese, e per questo motivo ho incontrato il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, al quale ho esposto le preoccupazioni degli operatori del settore piegati dalla crisi, e ho chiesto chiarimenti sull’ultimo decreto sostegni”. In risposta il ministro ha detto che saranno le Regioni a gestire i fondi che il Governo destinerà al comparto, e i fondi per la montagna saranno una quota importante del denaro impegnato per il supporto al turismo. “Dobbiamo lavorare velocemente per salvare il turismo montano che sostiene da sempre il Piemonte e il Nord Italia – ha aggiunto Ricca -. Tante donne e tanti uomini contano su di noi per ripartire in sicurezza. La direzione è quella giusta”.