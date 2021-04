Stop grandi navi a Venezia, Franceschini: “Una mossa giusta”

“Una decisione giusta e attesa da anni”. Queste le parole con cui il ministro della Cultura, Dario Franceschini al termine del Consiglio dei ministri ha commentato il provvedimento che prevede il dirottamento del traffico delle grandi navi da Venezia verso Marghera.

“Il Consiglio dei ministri – ha aggiunto Franceschini – approva un decreto legge che stabilisce che l’approdo definitivo delle grandi navi a Venezia dovrà essere progettato e realizzato fuori dalla laguna, come chiesto dall’Unesco”.



Sembra dunque finalmente essersi risolto il problema in discussione da anni, eliminando il nodo dell’attracco delle grandi navi che, in passato, avveniva alla Stazione Marittima passando attraverso il bacino di San Marco e il canale della Giudecca, a ridosso del cuore storico di Venezia.