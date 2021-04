Le Regioni si mettono in moto per rilanciare il turismo. Iniziano a muoversi le prime iniziative degli enti locali per recuperare terreno su uno dei settori che ha patito di più le limitazioni legate alle misure antipandemia.

Tra le iniziative messe in campo quella del Piemonte, che ha lanciato l’holiday working, con un obiettivo che punta a 400mila pernottamenti al mese. I mercati di riferimento sono quelli nordici e il progetto guarda a soggiorni lunghi, della durata di un mese. Il prossimo step sarà individuare le strutture da promuovere per questo particolare tipo di vacanza, che richiede servizi particolari, come la sicurezza dei dati e una buona connessione internet.



L’Emilia Romagna

Come riporta ilsole24ore.com in lista c’è anche l’Emilia Romagna, che guarda a uno dei suoi mercati storici, quello tedesco. La Regione ha messo in campo una campagna promozionale che sarà attiva dal 19 aprile al 16 maggio.