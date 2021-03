Arrivi in Sardegna, controlli prorogati fino al 6 aprile

La Sardegna continuerà almeno fino al 6 aprile a monitorare e regolamentare i controlli sugli arrivi. Il presidente della Regione Christian Solinas ha infatti firmato l’ordinanza che prolunga fino a quel giorno l’obbligo di registrazione nella sezione ‘Nuovo coronavirus’ sul sito della regione o mediante l’applicazione Sardegna Sicura.

Secondo quanto riportato da olbianova.it chi arriva in Sardegna senza essere vaccinato o senza aver fatto un tampone prima della partenza, oltre all'obbligo di registrarsi sul sito, ha tre possibilità: o sottoporsi a test antigenico rapido nelle aree dedicate di porti e aeroporti, o fare il tampone entro 48 ore, oppure ancora sttoporsi a isolamento fiduciario per i successivi dieci giorni dallo sbarco sull’isola, con l’obbligo di darne comunicazione al proprio medioco o all’Asl competente, nel caso dei non residenti.