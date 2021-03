La zona gialla si allontana, è scontro sulla proroga ai divieti

I contagi non stanno diminuendo come sperato, così appare sempre più improbabile che dopo il 7 aprile il Governo decida di allentare i divieti. O almeno è quello che stanno consigliando a Draghi gli scienziati, contrari al ritorno delle regioni in fascia gialla così come il fronte rigorista, che vorrebbe prorogare la stretta addirittura per un altro mese.

Nel nuovo dpcm, che sarà adottato tra lunedì e mercoledì prossimi, ci potrebbe dunque essere solo uno spiraglio per le scuole: il presidente del Consiglio spera infatti di riaprire almeno le classi dei più piccoli, ma la valutazione finale sarà fatta sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici. L’ipotesi più accreditata è che si riaprano asili ed elementari anche in zona rossa e tutte le altre scuole delle regioni in fascia arancione, ma con a didattica a distanza al 50%.



Sul possibile allentamento delle restrizioni per negozi, ristoranti e altri servizi la decisione, spiega corriere.it, sarà presa nei prossimi giorni, quando Draghi convocherà la cabina di regia.