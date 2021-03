Il ministro Garavaglia:

"Dobbiamo solo accelerare ancora il piano di vaccini, così non serviranno le isole Covid free a cui pensa la Grecia”. Intervenendo a Tg2 Post su Rai2 il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ribadisce come il passaporto vaccinale sia fondamentale per far ripartire il turismo. “È già cominciata qualche preotazione dall’estero - sostiene -, anche dagli Usa, di chi è vaccinato e vuole venire in Italia. Si sta muovendo tutto il settore su questo”.

E, come spiega ansa.it, il ministro anticipa che il 31 marzo in Sardegna sarà inaugurato il centro per i test, “quindi si potrà partire in sicurezza. L’obiettivo è che su questo si vada tutti insieme in Europa e si decida insieme, così che nessuno abbia vantaggi competitivi".



Secondo i dati pubblicati dal portale ufficiale del ministero della salute, il numero di dosi somministrate in Italia è arrivato a 8,34 milioni. Le persone vaccinate, quelle ad aver ricevuto quindi prima e seconda dose, sono così 2,65 milioni. Il vaccino più presente nel nostro territorio è il Pfizer: ne sono state distribuite 6,61 milioni di dosi.