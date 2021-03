Nel Dl Sostegni 250 milioni per la mancata riscossione della tassa di soggiorno

Un fondo di 250 milioni di euro. Questa la somma che il Decreto Sostegni destina ai Comuni penalizzati dalle restrizioni ai viaggi e dal calo dei flussi turistici. Le risorse andranno a coprire in parte la mancata riscossione della tassa di soggiorno.

Come si legge nel testo pubblicato in Gazzetta ufficiale “è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021, per il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del Covid-19”.