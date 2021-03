'Storyliving': l'enoturismo nelle vigne venete

Far incontrare turisti e residenti, raccontare loro le storie reali dei luoghi, far provare i mestieri artigiani e dei campi, ma anche le emozioni che un territorio sa offrire. L’enoturismo cambia paradigma, uscendo dal semplice binomio ‘hotel più escursione’ per approdare a un concetto più ampio di vacanza esperienziale. È quanto propone nel trevigiano Sylve Scala, disegnatrice professionale di esperienze turistiche, che ha elaborato nuove strategie per l’enoturismo grazie alla sua partnership con Artes incoming tour operator, si legge su Hotelmag, dando vita a corsi specifici rivolti ai wine maker.

“Per creare un prodotto turistico di questo tipo serve seguire delle regole – spiega Scala -. La prima è legare l’attività a qualcosa avvenuto solo in un determinato luogo, intrecciandola alle passioni e interessi dei propri ospiti. La seconda è la formula innovativa dello ‘storyliving’. Nel progetto, infatti, il turista diventa protagonista di una storia che vive assieme ai residenti del posto, che condividono eventi, personaggi ed emozioni che permeano un territorio, in un gioco di ruolo dove l’obiettivo è compiere una sorta di impresa”.



Un modello che può avere, nelle varie cantine del Veneto e tra le colline del Prosecco, patrimonio dell’Unesco, un palcoscenico ideale, ma per realizzarlo occorre formare i produttori spiegando loro che non basta più aprire la cantina, offrire una degustazione e un cicchetto. Ora il turista del vino si aspetta altro, un servizio più sartoriale di accoglienza che già in alcune nazioni europee come Francia e Spagna è attivo da almeno una quindicina d’anni, mentre sta arrivando in Italia solo negli ultimi tempi. Con l’Associazione dei vignaioli presieduta da Désirée Pascon è stato quindi previsto un percorso della durata di alcuni mesi che coinvolgerà come protagoniste delle donne. Questa parte si chiamerà ‘Enoturismo e Storyliving’.