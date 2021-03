Borio, Federalberghi Torino: “Rischiamo un 2021 peggiore del 2020”

Un 2021 peggiore del 2020. Sembrava impossibile, eppure è questo il timore di Federalberghi Torino. A essere piegato è in primis il settore ricettivo, che dopo una perdita di quasi 3 milioni di presenze, deve ora fare i conti con una seconda Pasqua di chiusure forzate.

"Il nostro settore non potrà reggere altre restrizioni agli spostamenti e chiusure a singhiozzo che penalizzano i flussi turistici, sia business sia leisure", sottolinea Fabio Borio, Presidente di Federalberghi Torino.



Come riporta torinotoday.it, una lieve ripresa potrebbe vedersi in estate sebbene a mancare siano le prenotazioni confermate.

"A livello nazionale Federalberghi ha già sottoscritto un accordo con i sindacati per chiedere alle autorità competenti l'accesso tempestivo alla vaccinazione - conclude Borio -. Riteniamo che proteggere il nostro personale consentirebbe di promuovere nei confronti della clientela un messaggio di sicurezza per rilanciare il turismo e il brand Italia nel mondo".



Gaia Guarino