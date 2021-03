Regioni verso il cambio colore: ecco come potrebbe diventare l’Italia da lunedì

Come ogni venerdì, arrivano le previsioni sui possibili cambi di colore, che prenderanno il via dalla prossima settimana a meno di decisioni differenti delle amministrazioni locali.

Al momento sotto osservazione ci sarebbero Sardegna e Calabria: per la prima, i tecnici del ministero stanno valutando se sussistano ancora i requisiti per restare in zona bianca, mentre per la seconda si stanno effettuando i calcoli per un eventuale passaggio in zona rossa, che però non appare assolutamente scontato.



Le regioni passate in rosso la scorsa settimana, quando gran parte della Penisola si è tinta del colore di massima allerta, dovranno invece aspettare ancora 7 giorni, come riporta corriere.it. La data si sposta dunque al 26 marzo, il che comporterebbe un cambio delle regole in direzione meno restrittiva dal 29 marzo. Anche se poi interverrebbe la chiusura di Pasqua, dal momento che il 3, il 4 e il 5 aprile tutta l’Italia tornerà in rosso a prescindere dai dati sui contagi.