Decreto Sostegno, oggi il Consiglio dei ministri

È previsto per oggi il Consiglio dei ministri per l’approvazione del Dl Sostegno. Come anticipato nei giorni scorsi, il pacchetto normativo - con cui dovrebbero essere impiegati i 32miliardi sbloccati con lo scostamento di bilancio approvato lo scorso gennaio - dovrebbe destinare, quasi 12 miliardi alle misure di sostegno alle attività produttive, prevedendo il rinnovo dell’indennità per i lavoratori del turismo e un fondo di 600 milioni per il comparto dello sci.

Nel provvedimento dovrebbero rientrare anche il rifinanziamento della Cassa integrazione straordinaria e la proroga dello stop ai licenziamenti fino al 30 giugno.



In materia di Fisco, invece, dovrebbero essere confermate: la proroga della sospensione del pagamento delle cartelle esattoriali fino al 30 aprile; lo stralcio delle cartelle fino a 5mila euro del periodo compreso tra il 2000 e il 2015; nonché lo slittamento al 10 maggio della trasmissione della Certificazione unica all’Agenzia delle Entrate.