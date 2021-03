Esperti della Puglia: arriva la formazione Ada Tour per le agenzie

Un corso di formazione e strumenti di comunicazione brandizzati per le agenzie di viaggi che vogliono specializzarsi sul prodotto Puglia. È questa la proposta di Ada Tour, dmc specializzata in viaggi tailor made alla distribuzione italiana.

“Il programma, che abbiamo battezzato MaMa Puglia Expert, è stato lanciato nel mese di settembre e propone alle agenzie una partnership un corso di formazione gratuito e strumenti di comunicazione digitale gratuiti e brandizzati, oltre l’adozione di procedure in grado di rafforzare il senso di sicurezza” spiega il direttore operativo dell’operatore, Marcello Benevento.



La mission dichiarata è fare network e spingere destinazioni come la Puglia e Basilicata che si propongono al mercato come territori di punta in questa fase critica del turismo, soprattutto da maggio in poi quando, come si spera, l’azione congiunta di vaccini in corso e bella stagione favoriranno un ritorno della domanda.



Destinazioni che, soprattutto con le loro aree più interne e meno note, propongono idee di viaggio non convenzionali, di turismo profondo. “Il Deep Tourism è senza dubbio uno dei turismi che verrà, esiste già nel visitatore del futuro il desiderio di conoscenza e profondità della stessa, come contrapposizione alla superficialità moderna – dice il presidente di Ada Travel Antonio Prota -. Le esperienze dovranno essere memorabili, iper personalizzate, inedite e autentiche.”