Courmayeur lancia lo smart working ‘etico’ sul Monte Bianco

Courmayeur lancia la rivoluzione dello smart working etico. Una confortevole notte in hotel e un energico risveglio tra le vette alpine, con una passeggiata, una corsa, un po’ di yoga, respirando l’aria pura del Monte Bianco prima di mettersi al lavoro, poi pranzo sulla terrazza di un rifugio o un picnic nei prati.

È, riporta HotelMag, l’iniziativa di Courmayeur Mont Blanc per invitare gli smartworker: “Grazie alla sua anima cosmopolita e attenta alle sensibilità culturali dei suoi ospiti e residenti – recita il ‘Manifesto dello smart working etico’ -, Courmayeur si candida a essere luogo all’avanguardia per lavorare immersi nella natura, pur restando sempre connessi con il mondo. D’altronde, bastano un computer portatile, uno smartphone e internet per trasformare qualsiasi luogo in ufficio”.



Il tutto poggia anche sul concetto di ‘Ospitalità smart’, con offerte studiate su misura dagli alberghi. Per salire ancora più in alto è disponibile il biglietto smart working di Skyway Monte Bianco, dotato di work station al Pavillon (a 2.200 m), con coffee station e vista panoramica.