Roma Smart City, segnaletica turistica interattiva in 100 siti

Contenuti interattivi attivabili in 100 siti della Città Eterna. Impatterà anche sul turismo il Piano Roma Smart City, documento programmatico lanciato dall'amministrazione capitolina per sfruttare le nuove tecnologie e costruire una città intelligente, a misura di cittadini.

I progetti "già avviati", 81 in tutto, prevedono un investimento iniziale di 200 milioni di euro. Tra questi "Qr Code", progetto per la realizzazione di una segnaletica turistica interattiva che, ha annunciato il Campidoglio in una nota, "verrà installata in 100 siti di maggiore interesse storico-artistico della città".



Un servizio "innovativo di orientamento e contenuti multimediali accessibile dal proprio smartphone, tramite la scansione di un Qr Code". A. D. A.