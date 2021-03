Il Dpcm sarà sostituito da un decreto. È arrivata l’approvazione del testo da parte del Consiglio dei Ministri, con misure più restrittive rispetto a quelle in vigore.

Secondo le prime anticipazioni, il decreto prevede il passaggio automatico in zona rossa nelle Regioni che avranno un numero settimanale di casi superiore a 250 ogni 100.000 abitanti. Inoltre, il zona rossa non sarà possibile fare visita a parenti e conoscenti.



Inoltre l’intenzione dell’esecutivo, come riporta corriere.it, sarebbe quello di mettere tutta l’Italia in zona rossa il 3, il 4 e il 5 aprile. Ma con la possibilità di fare visita a una sola abitazione privata una sola volta al giorno e in massimo due persone (oltre a minori di 14 anni e disabili)