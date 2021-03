La ‘Carta del turista’, un nuovo strumento per rilanciare le destinazioni italiane

Uno strumento per incentivare le visite nei luoghi più belli d’Italia e far ripartire il turismo. Questo in sintesi l’obiettivo della ‘Carta del turista’, la card lanciata da Epipoli, Gruppo FinTech italiano spiecializzato nei sistemi di pagamento.

Presentata questa mattina all’incontro ‘Il bello ed il buono dell’Italia - The tourism day’, organizzato dall’Associazione Italiana dei ceo - cui hanno partecipato tra gli altri Giorgio Palmucci, presidente Enit, Elena David past president di Aiceo e former ceo di catene alberghiere, Eugenio Puddu partner Deloitte e Gaetano Giannetto, presidente di Epipoli - la ‘Carta del turista’ vuole promuovere circuiti di spesa sul territorio, coinvolgendo le realtà locali, dai ristoranti agli alberghi, dai musei ai piccoli artigiani.



Gli obiettivi

In particolare, è finalizzata a favorire la filiera del turismo in tutta Italia, mettendo a disposizione le possibili risorse del recovery fund per ridurre per i cittadini l’impatto economico delle spese ed incentivare l’indotto turistico sul territorio.



“La Carta del Turista è un prezioso strumento per le istituzioni, per gli esercenti locali e per i consumatori, in grado di dare la giusta spinta al turismo italiano – ha spiegato Gaetano Giannetto, presidente e fondatore di Epipoli -. Abbiamo voluto offrire il nostro know-how, le funzionalità della nostra piattaforma alle regioni italiane, perché possano tornare ad attirare visitatori”.



La soluzione proposta da Epipoli, spiega l’azienda in una nota “permetterà di implementare un sistema integrato in grado di creare, ottimizzare e gestire il data base dei visitatori ed interagire con essi con modelli evoluti di marketing relazionale”.



Come funziona

Scalabile e utilizzabile per l’acquisto sia di servizi che di prodotti, la ‘Carta del turista’ sarà valida in tutte le strutture convenzionate con la Regione di riferimento, che possono includere musei, ristoranti, strutture balneari e per le attività ricreative o negozi di prodotti tipici.



Sarà acquistabile attraverso uno dei canali di distribuzione internazionale di Epipoli o secondo le modalità previste dalla singola Regione.



Epipoli metterà a disposizione delle regioni italiane un portale dedicato, fruibile da pc, tablet e smartphone. I Comuni e le Regioni inviteranno gli esercenti ad iscriversi al portale dove sarà creata un’area a loro dedicata. La piattaforma Epipoli Highways genererà quindi i codici delle card che gli utenti potranno utilizzare presso gli esercenti iscritti all’iniziativa.