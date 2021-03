Big Data e IA per il turismo: VisitPiemonte lancia una ‘call for ideas’

Idee innovative basate su Intelligenza Artificiale, big data, blockchain e altre tecnologie, capaci di contribuire in modo alternativo e sostenibile alla valorizzazione del Piemonte. VisitPiemonte lancia una “call for ideas” a imprese, enti, associazioni di categoria, atenei e alle altre Dmo Italiane, per la ripartenza del turismo in chiave sostenibile: dall’outdoor all’enoturismo, dal turismo culturale e artistico al wellness e agli itinerari storico-spirituali, ma rigorosamente accessibili a tutti.

Come riporta HotelMag, la call for ideas “IA, Blockchain, Big Data: la valorizzazione del territorio passa dall’innovazione” è aperta dall’8 marzo sino al 15 giugno 2021. “Mai come in questo periodo siamo chiamati a uno sforzo di creatività e immaginazione senza i quali sarà difficile contribuire efficacemente alla ripartenza post emergenza – sottolinea Luisa Piazza, direttore generale di VisitPiemonte -. Il nostro concorso di idee intende stimolare un approccio partecipativo alla valorizzazione del territorio, tenendo presente la duplice prospettiva di chi viene a visitare un luogo e di chi, quegli stessi luoghi, li abita normalmente”.



I progetti

I progetti d’interesse basati su Intelligenza Artificiale potranno essere riferiti alle diverse tecnologie e ambiti di applicazione derivanti, ad esempio, da: utilizzo dei Big Data, Robotics, IoT, Sentiment Analysis, Gamification, Machine Learning, Language Technology. Le idee selezionate costituiranno il punto di partenza per un percorso congiunto, in cui VisitPiemonte si presenterà come capofila di progetto, insieme con i soci Regione Piemonte e Unioncamere Piemonte, e in collaborazione con l’Università degli Studi Torino e del Politecnico, con la possibilità di partecipazione a bandi o finanziamenti europei e la prospettiva di avvio da settembre 2021 e una prima sperimentazione a inizio 2022.