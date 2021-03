Nardi: “Dobbiamo aiutare le imprese del turismo in vista dell’estate”

“Dobbiamo aiutare le imprese del terziario, soprattutto quelle legate al turismo, a resistere e a non abbassare definitivamente le serrande”. Così Martina Nardi, presidente della commissione Attività produttive della Camera.

La parlamentare del Partito Democratico ha lanciato un appello a sostegno delle imprese del settore, in vista della prossima stagione estiva. “Dobbiamo aiutarle a restare in piedi così da essere pronte quando questa pandemia allenterà la presa e potremo di nuovi ospitare migliaia di turisti. Le prenotazioni alberghiere ci dicono che c’è molta voglia di vacanza fra gli italiani e quindi è possibile ipotizzare una estate di ripresa”, continua in una nota.



“Ho incontrato l’associazione TNI Italia, che rappresenta in Italia 40mila imprese fra alberghi, ristoranti, bar e relativi fornitori, per fare il punto della situazione - spiega Nardi -. Abbiamo da approvare il tanto atteso Decreto Ristori e quindi credo che vi sia la possibilità di trovare strumenti di sostegno per un settore che è da ritenersi strategico per il nostro futuro, come già aveva ben spiegato il premier Draghi nel suo discorso di insediamento. Il turismo è una macchina già pronta che si può rimettere in moto subito. L’importante è non farle mancare ora l’energia per rimanere in vita, ma anzi darle il carburante necessario per ripartire immediatamente a pieni giri quando cominceranno ad arrivare i primi turisti”.