Toscana, entra nel vivo il progetto ‘Smart China’

Il progetto “Smart China” di Toscana Promozione Turistica entra nella fase operativa. Dopo la fase di start up, ora il progetto prende il via con le prime azioni di contatto tra tour operator cinesi e operatori turistici italiani.

L’obiettivo, si legge su HotelMag, è di presentare un’ampia offerta diversificata della Toscana al grande pubblico di tv, web e social media e di facilitare la prenotazione dei pacchetti sui canali commerciali di settore, ai turisti, ai visitatori potenziali, ad agenzie di viaggi e t.o. cinesi.



Nello specifico, la mappatura realizzata tra il 2019 e il 2020 ha coinvolto 480 strutture ricettive, 90 società di servizi e 118 tra tour operator, Dmo e Dmc, arrivando a 688 operatori toscani del settore che hanno manifestato il loro interesse verso il mercato cinese, e a partecipare alle varie fasi del progetto “Smart China”.



Il piano

La prima attività di divulgazione e promozione con Cctv consiste nella co-produzione italo-cinese e la messa in onda di otto puntate di un documentario dedicato alla Toscana, che verrà trasmesso in chiaro e inserito nel palinsesto tv e sulle piattaforme nazionali e internazionali social e web del grande network tv. La seconda attività di promozione è stata rivolta ai 118 tra tour operator, dmo e dmc che sono stati invitati a inviare le proprie idee ed esperienze di viaggio da presentare su WeChat, grazie all’account ufficiale di Toscana Promozione Turistica, su 4 sezioni: natura edoutdoor; enogastronomia e paesaggi; benessere relax e terme; arte e cultura. La terza attività di promozione riguarda un collegamento diretto con il gigante dell’e-commerce turistico Ctrip Group, che conta circa 300 milioni di utenti registrati.



“Smart China è un progetto in cui crediamo convintamente e che mano a mano si sta articolando sempre di più – commenta Leonardo Marras, assessore al Turismo della Regione Toscana -. L’obiettivo è essere presenti e riconoscibili all’interno del mercato cinese, che è uno dei più rilevanti per il nostro turismo e che sarà anche uno dei primi a ripartire a livello internazionale. Con gli operatori ricostruiremo un’immagine forte e attrattiva della Toscana nel mondo”.



“Un progetto che è partito in un momento particolare per tutto il turismo internazionale – aggiunge Francesco Palumbo, direttore di Toscana Promozione Turistica -, ma che ci vede forti e convinti nel dialogo con uno dei mercati più strategici e che rappresenta un modello futuristico anche per le tante imprese toscane che operano nel settore delle eccellenze”.