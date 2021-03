Garavaglia: turismo, digitalizzazione e modello Sardegna

di Gaia Guarino

Enormi potenzialità e ampi margini di miglioramento. Sono questi i tratti distintivi dell'industria del turismo del nostro Paese. Uno dei prossimi impegni del Governo passa per la digitalizzazione. "È una delle linee principali per fare esplodere il potenziale del turismo italiano nel mondo", spiega il ministro Massimo Garavaglia.

"Come ministero vogliamo realizzare un portale, o meglio un soggetto aggregatore di operatori pubblici e privati, che messi a sistema possano essere a portata di mano per chi viene a visitare l'Italia". Si tratta di colmare un vuoto, un servizio che attualmente ancora manca. Altro obiettivo è un lavoro serio e mirato per estendere i sostegni a coloro che finora sono stati esclusi.



Poi sulla Sardegna "il fatto che un'intera isola sia covid-free è un ottimo biglietto da visita per il turismo", conclude Garavaglia. G. G.