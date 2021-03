La Sicilia proroga i controlli anti Covid sugli arrivi

Proroga dei controlli anti Covid per i passeggeri che arrivano in Sicilia, sia via aereo che via nave. La Regione ha infatti deciso di continuare con le verifiche nei principali varchi dell’isola, verifiche avviate la scorsa estate e poi intensificate a dicembre.

Come riporta Hotelmag, il presidente della regione, Nello Musumeci, ha firmato un’ordinanza che sancisce il mantenimento delle regole di ingresso.



Le regole comprendono la registrazione sulla piattaforma siciliacoronavirus.it, sulla quale è necessario dichiarare di aver effettuato un tampone molecolare nelle 48 ore antecedenti l’arrivo.