Il ministro Speranza: “Entro fine estate vaccineremo tutti”

Il ministro della Salute Roberto Speranza tenta di rassicurare gli italiani, prostrati dalla crisi più grave dal dopoguerra a oggi, con un annuncio: “Entro fine estate conto che tutti gli italiani che lo vorranno saranno vaccinati”.

Un annuncio che si basa anche sulla somministrazione generalizzata del vaccino Astrazeneca, prima riservato agli under 65 e ora invece utilizzabile su tutte le fasce generazionali grazie a quelle che Speranza definisce “nuove evidenze scientifiche” che dimostrano l’efficacia del siero su tutta la popolazione.



Oltre 50 milioni di dosi da aprile

“Avere un pieno utilizzo di tre vaccini – aggiunge il ministro secondo quanto riportato da corriere.it - ci permetterà di procedere in maniera più spedita e prenderci cura delle persone più fragili”.



Da aprile, secondo lui, inizierà un trimestre in cui ci si aspetta l’arrivo di oltre 50 milioni di dosi “e puntiamo a raggiungere almeno metà della popolazione”. Ulteriore accelerazione potrebbe arrivare dall’approvazione del vaccino di Johnson & Johnson, che prevede un’unica somministrazione.