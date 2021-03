Venezia: una call pubblica per le celebrazioni dei 1600 anni della città

Il 25 marzo ricorreranno i 1600 anni dal giorno di fondazione di Venezia, e la città celebra l’anniversario predisponendo un programma di eventi ufficiali e manifestazioni.

Per questo viene lanciata una call pubblica, grazie a cui i soggetti interessati potranno inviare il proprio progetto caricandolo sul portale 1600.venezia.it. Le proposte dovranno caratterizzarsi per avere un legame storico e culturale con Venezia, nella sua dimensione di città di terra e acqua, e potranno avere luogo nel territorio nazionale oltre che in altri Paesi europei e extra-europei. La tipologia di proposte potrà includere sia singoli eventi celebrativi, quanto azioni con una durata temporale più estesa, oltre a iniziative di carattere immateriale/virtuale.



La partecipazione è gratuita, si legge su Hotelmag.it. Le proposte di iniziative saranno visionate da una segreteria tecnica e vagliate dal Comitato Scientifico per valutarne la fattibilità e la conformità con gli obiettivi delle celebrazioni. Il Comune di Venezia promuoverà le attività vagliate positivamente pubblicizzandole attraverso i canali di comunicazione attualmente in fase di predisposizione, a partire dalle pagine istituzionali del sito www.1600.venezia.it.



Tutta la modulistica è tradotta anche in lingua inglese, al fine di garantire ampia diffusione.