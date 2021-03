Roma, con il Covid domanda crollata del 74%

La Città Eterna con le strade del centro senza turisti e gli hotel chiusi parlavano da soli. Ora, però, un'analisi di Intesa Sanpaolo e Srm, centro studi collegato al gruppo bancario, lo ha messo nero su bianco. Nel 2020 la domanda turistica a Roma è diminuita del 74,1% e del 71,8% nel Lazio.

Il calo è stato ovviamente più contenuto per le presenze italiane (-45%), più marcato per gli stranieri (-88%). Si stima che la crisi abbia tagliato oltre il 70% del valore della spesa turistica registrata nel 2019 e il 75% del fatturato delle imprese del settore, con un impatto negativo sul Pil di -1,97%.



Per quanto riguarda la ripresa, lo studio prospetta quest'anno una crescita della domanda turistica con valori tra 12,8, 20,3 e 23,1 milioni di presenze, rappresentando rispettivamente il 37,3%, il 58,9% e il 67,1% del potenziale espresso nel 2019, quindi solo un parziale recupero dei volumi pre-Covid.



Amina D'Addario