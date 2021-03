di Amina D'Addario

Per la ripresa del turismo "sarà fondamentale che la campagna vaccinale anche nei confronti degli operatori venga tenuta in considerazione". A schierarsi a favore dell'immunizzazione dei lavoratori della filiera è stato il presidente dell'Enit Giorgio Palmucci (nella foto) intervenendo agli 'Stati Generali del Turismo di Sorrento'.

"Penso che l'importanza di garantire la sicurezza ai viaggiatori, non dico in modo spensierato, ma senza i riflessi psicologici della pandemia è un aspetto importantissimo della ripresa. Non perché - ha sottolineato - chi lavora nel turismo è più pericoloso, ma perché attraverso la vaccinazione degli operatori si potranno facilitare i viaggi nel nostro Paese".



La via per ripartire

Palmucci ha poi spiegato che "su più di 4mila turisti che abbiamo intervistato a fine estate, l'85% ha dichiarato che gli investimenti fatti per garantire il distanziamento sono stati considerati sicuri". Una prova, ha aggiunto, che "attraverso l'accelerazione delle vaccinazioni si potrà sperare di recuperare prima quanto perso nel 2020".