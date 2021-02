Intelligenza Artificiale per il turismo: la via del Piemonte

L’Intelligenza Artificiale, con blockchain e big data come opportunità per il turismo, l'arte e la cultura, l'enogastronomia, i trasporti, e la sostenibilità ambientale. È il concetto su cui si sviluppa l’evento digital organizzato da VisitPiemonte per focalizzare nuove prospettive per la valorizzazione del territorio.

“Mai come in questo periodo siamo chiamati a uno sforzo di creatività e immaginazione per contribuire alla ripartenza post emergenza - sottolinea Luisa Piazza, direttore generale VisitPiemonte -. E l’IA rappresenta un ulteriore strumento per definire strategie di sviluppo. La sfida è, però, anche riuscire a coinvolgere i vari attori territoriali per avviare progettualità più efficaci tramite l’utilizzo delle nuove tecnologie”.



Per Vittoria Poggio, assessora regionale a Cultura, Turismo e Commercio, "le applicazioni dell'Intelligenza Artificiale si stanno estendendo ad attività dove è necessario comprendere il bisogno dell'ospite e del cliente per sorprenderlo e fidelizzarlo”.



A seguito del convegno 'Intelligenza Artificiale, Blockchain, Big Data: quali prospettive per la valorizzazione del territorio?' verrà lanciata una call for ideas rivolta a tutti i soggetti interessati per stimolare l’individuazione di un progetto che applichi le nuove tecnologie sul territorio piemontese attraverso un partenariato misto pubblico-privato-non-profit. S. P.