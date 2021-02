Toscana, estate 2021 con un +50% sulle prenotazioni per gli affitti turistici

L'estate 2021 si tinge di ottimismo. La Toscana infatti, si prepara a una ripartenza che parla di un +50% sulle prenotazioni rispetto al 2020.

Secondo quanto dichiarato da Alessandra Signori, referente della Toscana per Property Managers Italia, giugno, luglio e agosto si preannunciano in ripresa, con anche il ritorno degli stranieri.



"I primi dati sull'estate 2021 indicano una rinnovata vitalità della domanda per gli affitti turistici", riporta firenze.repubblica.it. Relativamente a Firenze, è emerso come negli ultimi 30 giorni si stia muovendo il booking non soltanto dall'Italia - la cui percentuale di turisti costituisce la stragrande maggioranza con il 41,93% - ma anche dalla Germania (9,9%), da UK (7,2%) e dalla Francia (5,8%). Bene pure il balneare, dove a spartirsi la torta sono sostanzialmente gli italiani (32,1%) e i tedeschi (49,5%). G. G.