Le Regioni che cambiano colore: arriva l’ordinanza del ministero

L’incertezza sui colori delle regioni era perdurata per gli ultimi due giorni: se da un lato il Governo sembrava spingere verso un maggior rigore, con il passaggio ad arancione anche per le Regioni che avevano un Rt leggermente sotto l’1, i presidenti di Regione chiedevano l’applicazione precisa dei criteri.

A prevalere alla fine è stata quest’ultima linea: come risultato, Lombardia e Lazio resteranno in zona gialla anche per la prossima settimana, mentre Campania, Emilia Romagna e Molise passeranno in arancione. Zona rossa più ‘chirurgica’, con Perugia e alcune aree del ternano.



Come riporta corriere.it la decisione è definitiva e il ministro della Salute Roberto Speranza avrebbe già firmato le ordinanze. Rischia il rosso anche la provincia di Bolzano: in questo caso la decisione ufficiale è attesa entro qualche ora.