Petroniana viaggi e turismo: ripartire scoprendo la Bologna nascosta

Petroniana viaggi e turismo non si ferma e programma la ripartenza. “Non abbiamo smesso di lavorare e pianificare i nostri itinerari, nonostante lo stop imposto dalla pandemia, tutt’ora in essere - spiega Andrea Babbi (nella foto), presidente dell’agenzia di viaggi bolognese -. L’attenzione, con la riscoperta obbligata dell’Italia l’abbiamo posta nei programmi dedicati all’incoming, che già da 4 anni proponevamo ai turisti stranieri, rimodulandoli ora sui turisti italiani, bolognesi in primis, per invitarli a riscoprire i segreti che la nostra città custodisce”.

Ecco che da febbraio Petroniana viaggi e turismo ha messo in cantiere un fitto programma di visite cittadine a siti culturali poco noti. “Abbiamo selezionato sette idee che stiamo proponendo in maniera mirata a piccoli gruppi per consentire in sicurezza le visite - spiega il direttore tecnico, Alessandra Rimondi -. Bologna ha testori nascosti da offrire e noi vogliamo svelarli a chi è interessato a capire una città con un passato glorioso”.



“Le nostre proposte mirano a una ripartenza in cui si cerca di catturare anche l’attenzione dei bolognesi - conclude Babbi – in attesa di poter nuovamente mostrare al pubblico straniero la bellezza della nostra città, della nostra regione e del nostro Paese”.