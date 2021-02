Brescia Emotion 2023: al decollo il progetto di promozione del territorio

Semaforo verde per ‘Brescia Emotion 2023’, progetto di promozione del turismo a Brescia che tra due anni sarà Città Italiana della Cultura insieme a Bergamo.

È Giambattista Merigo (nella foto), tour operator e agente di viaggi, a presentare il progetto che fa perno su istituzioni, professionisti e imprenditori impegnati a valorizzare con l’appuntamento del 2023 il vasto patrimonio di arte, storia e gastronomia che attraversa la città, le terre e i monti del bresciano.



“Vogliamo costruire il futuro valorizzando presente e passato - afferma Merigo - mettendo subito in mostra la bellezza e il fascino di Brescia, già in questo 2021. Abbiamo pronti oltre 50 pacchetti con itinerari originali e innovativi".

Sono partner di Brescia Emotion 2023 dieci imprenditori del turismo, associazioni del territorio, organizzatori di eventi culturali e specialisti della comunicazione. Coordina i partner Veronica Lanzoni, specialista di management e business administration.



“Tutti abbiamo Brescia nel cuore, vogliamo che la nostra città sia sempre più conosciuta, meta di un numero crescente di visitatori di tutto il mondo. Abbiamo studiato soluzioni e itinerari che ne svelano il volto più vero e sorprendente, spesso sconosciuto persino a molti di noi bresciani. Siamo già pronti con i nostri pacchetti per vacanze a Brescia di uno, due, tre o più giorni, abbinati a un’ospitalità alberghiera di livello: una gamma di oltre 50 proposte di turismo studiate con cura nei dettagli, che siamo orgogliosi di offrire al mercato nazionale e internazionale. È un’offerta di prodotto mai vista su Brescia per gamma e contenuti, realizzata in molti mesi di lavoro appassionato”.



È prossimo al lancio il portale di Brescia Emotion 2023, abbinato a un vasto piano di comunicazione: “Il portale contiene tutta l’informazione – spiega Veronica Lanzoni – sulla città e sui pacchetti, che saranno presentati a oltre 74mila agenzie di viaggi e tour operator in Italia e nel mondo, anche con un’intensa campagna social diretta per cominciare ai 60mila follower totalizzati dai partner del progetto”.