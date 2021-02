Le Regioni che potrebbero cambiare colore e le trattative in corso

Scenario quantomai variegato in Italia. Le Regioni si preparano all’ormai abituale cambio colore del venerdì, ma con qualche incognita.

Sarebbero infatti sette le Regioni che rischiano di passare in zona arancione: Lombardia, Lazio, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Marche, Campania ed Emilia Romagna. L’Abruzzo dovrebbe diventare rossa, mentre la Valle d’Aosta potrebbe diventare la prima Regione italiana di colore bianco.



Tuttavia per il passaggio all’arancione ci sono ancora dettagli da definire. Secondo quanto riporta corriere.it, il Governo starebbe infatti spingendo per far passare in arancione alcune Regioni che avrebbero l’Rt vicino a 1, anche se leggermente inferiore. I presidenti di Regione tuttavia sottolineano che la situazione è sotto controllo.



Ma gli occhi sono puntati sulla Val D’Aosta, che dalla prossima settimana potrebbe vedere un ritorno alla normalità, seppure con mascherine e distanziamento.