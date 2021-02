Rimini Capitale italiana per la cultura 2024: al via l’iter per la candidatura

Primi passi per lanciare la candidatura di Rimini quale Capitale italiana della Cultura 2024. Valorizzare il patrimonio storico artistico e culturale e promuovere la città in Italia e nel mondo sono gli obiettivi primari del progetto appena presentato e che si affianca all’altro impegnativo percorso che riguarda il riconoscimento del Tempio Malatestiano quale Patrimonio Unesco.

Per il riconoscimento a Capitale italiana della Cultura sarà definito un Comitato promotore, si legge su Hotelmag, che promuoverà un confronto anche con Parma (capitale italiana della Cultura 2021) e Ravenna (città finalista nella competizione del 2019), al fine di comporre il dossier necessario alla candidatura e mettere a punto il programma di iniziative e progetti per il 2024.



“Confermo il pieno appoggio della Regione Emilia-Romagna a questa candidatura – ha affermato l’assessore alla Cultura, Mauro Felicori -. Concordo con le parole del sindaco di Rimini, Andrea Gnassi, che racchiudono la sintesi e la chiave di questo percorso, quando dice che Rimini non è una provincia che cerca un riconoscimento, un compiacimento, ma che ha delle ambizioni. Dove ‘ambizione’ è l’ultima delle parole che sono state associate alla nozione della città culturale sull’esempio del caso di Barcellona negli anni Novanta, quando fu fatto un patto politico per ridisegnare il territorio a partire dalla cultura. La nostra regione ha la fortuna di avere una città ambiziosa in questo senso, e che è una ricchezza per tutto il territorio”.