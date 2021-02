Qual è il sogno proibito del turista nell’epoca di Covid-19? La risposta è semplice, quasi banale: potersi concedere il lusso di dimenticare mascherine e distanziamento sociale trasferendosi in un paradiso Covid free dove far finta, anche solo per un breve periodo, che il virus non sia mai esistito.

Da utopia a realtà

Un’utopia che, soprattutto per le isole piccole della Sicilia, potrebbe trasformarsi in realtà: basterebbe vaccinare tutti i residenti, in modo da renderli immuni dal contagio. Ecco dunque che il sindaco di Favignana, Francesco Forgione, lancia la sua proposta: vaccinare subito tutta la popolazione delle Egadi in modo da trasformare Favignana, Levanzo e Marettimo, che già sono degli eden naturalisitici, anche in eden sanitari pronti a rilanciarsi sul mercato turistico italiano e internazionale con un’immagine forte di sicurezza.



Lo spunto greco

Un’idea, quella di Forgione, che prende spunto dall’iniziativa del primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, il quale ha già messo in atto il piano per avere isole immuni dalla pandemia. Ecco dunque che tutti gli abitanti di Meganisi, Kalamos e Kastos nel Mar Ionio e Ikaria nell’Egeo sono stati vaccinati: poche migliaia di persone, sottolinea corriere.it, ma in territori in cui la potenzialità ricettiva è elevata. Per ogni isolano vaccinato, infatti, vanno calcolati almeno 10 potenziali turisti durante l’intera alta stagione.



E la campagna vaccini procede a ritmo spedito, tanto che anche realtà più grandi come Rodi sperano di potersi immunizzare. E dichiarare che in tutta l’isola non ci sono e non potranno mai essere infezioni è senza dubbio l’arma migliore per catturare l’attenzione dei mercati turistici internazionali sbaragliando la concorrenza.



Da qui l’idea di Forgione: perché, invece di lamentarsi dei competitor, non facciamo come loro?

Inoltre la sua idea può tornare utile a tutte le isole italiane, non solo a Favignana. Creare, cioè, a Pantelleria come a Lampedusa o alle Eolie dei paradisi no Covid, dove il virus non circola e, ovviamente grazie ai controlli per tutti i turisti in ingresso, non circolerà mai.



La proposta, scrivono i giornali locali, convince anche il presidente Nello Musumeci: "Il governo di Roma dia delle corsie preferenziali alle isole minori" dichiara. E così, accantonando per sempre passaporti sanitari e corridoi turistici, l’incoming potrebbe davvero ripartire all’insegna della normalità. La normalità di una vita senza l’incubo di Covid-19.

Stefania Galvan