Pitchup.com e l’exploit delle vacanze outdoor: prenotazioni a doppia cifra

Saranno le vacanze open air uno dei trend emergenti della prossima estate. A sancirlo i dati di Pitchup.com, la piattaforma di instant booking per vacanze in Europa che rileva come le prenotazioni per il 2021 segnino già un incremento di 39 punti percentuali rispetto allo scorso anno.

“La popolarità delle vacanze all'aperto – racconta Daniel Yates, ceo di Pitchup.com - è esplosa lo scorso anno, con una prenotazione ogni 3 secondi su Pitchup.com e 6.500 prenotazioni in un solo giorno. Dall’inizio del nuovo anno quasi 40mila persone hanno già prenotato per le vacanze tramite Pitchup.com, con un aumento significativo durante la fine di gennaio”.



Il podio italiano

Sul podio delle regioni, dove nel 2020 è stato effettuato il maggior numero di prenotazioni in strutture outdoor si trovano Toscana, Veneto e Lombardia. Qui si ripropone il turismo di prossimità, la riscoperta dei luoghi vicino a casa, con percorsi di trekking e naturalistici. Le prenotazioni in tutte le regioni mostrano una media di due o tre notti per soggiorno, mettendo in evidenza come più che vere e proprie vacanze gli italiani abbiano scelto il campeggio come fuga dalla città, come momento di contatto con la natura e isolamento con i propri congiunti. Fa eccezione solo la Sardegna, che presenta una media di soggiorni di 4 notti.



Puglia la meno cara

Per quanto riguarda i prezzi, la regione con le tariffe meno costose per l'outdoor è la Puglia con una spesa media a notte di 26 euro, mentre la più cara è la Lombardia dove si passa a una media di 76 euro. Per tutte le altre regioni il prezzo medio dei pernottamenti si aggira tra i 40 e i 60 euro.



L'analisi delle prenotazioni dall'ultimo lockdown mostra che i mesi più scelti per andare in vacanza sono aprile, maggio, luglio e agosto, con solo l'1% di differenza tra aprile e agosto. Uno dei trend previsti per il 2021 sono gli alloggi rurali, che raggruppano tutte quelle strutture che permettono agli ospiti di entrare in contatto con il territorio e la produzione locale.