Lazio: bando per il turismo da 4,5 milioni di euro

La Regione Lazio presenta un bando per il turismo da 4,5 milioni di euro. Un supporto concreto al settore per ripartire dopo la pandemia, attraverso nuovi percorsi di viaggio e destinazioni da scoprire.

Il fondo mira alla valorizzazione degli ambiti territoriali della regione menzionati nel Piano Turistico Triennale così da far leva su segmenti come quello culturale, religioso, sportivo, enogastronomico, etc. Il bando dunque, si rivolge ad associazioni e/o fondazioni operanti nel campo del turismo, in partenership con soggetti pubblici.



Come riporta romatoday.it, si tratta di una strategia volta non soltanto a migliorare i prodotti turistici già esistenti ma anche a crearne di innovativi, in modo da incrementare arrivi e presenze dall'Italia e dall'estero.



Gaia Guarino